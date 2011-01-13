Создать сайт визитку на Joomla

Требуется исполнитель, готовый создать качественный сайт и выполнить, если понадобится, исправления на сайте без лишних слов. Интересует только специалист по Joomla , другие системы не предлагать! Есть картинка для сайта в ПНГ и Кореле, короче нужно сделать из того, что есть. Сайт вроде простой, но сделать надо творчески. Начинающие специалисты по Joomla, лучше не пишите, я в этом сам не много разбираюсь, поэтому всякого рода "лечево" раскушу сразу, только потеряете свое время. Если выполните проект в срок и качественно, то буду давать заказы постоянно.