Создать сайт визитку на Joomla

$100
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Закрыт22 заявки306 просмотров

Требуется исполнитель, готовый создать качественный сайт и выполнить, если понадобится, исправления на сайте без лишних слов. Интересует только специалист по Joomla , другие системы не предлагать! Есть картинка для сайта в ПНГ и Кореле, короче нужно сделать из того, что есть. Сайт вроде простой, но сделать надо творчески. Начинающие специалисты по Joomla, лучше не пишите, я в этом сам не много разбираюсь, поэтому всякого рода "лечево" раскушу сразу, только потеряете свое время. Если выполните проект в срок и качественно, то буду давать заказы постоянно.

Joomla
14 лет назад
attila913
Федор 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров