ТЗ www.doiop.com/teze пере направление на текстовый документ с описанием. (Кодировка Виндовс 1251) Эскиз www.doiop.com/eskiz Дайте ответы: 1. Стоимость, пожалуйста в долларах 2. Сроки (Предлагайте сроки в которые вложитесь. Не ...
Система управления контентом статичного сайта
Необходимо к статическому html сайту установленному на домене РФ прикрутить систему обновления контента, статей и новостей в автоматическом режиме. То есть, как я это вижу:
Изготавливается скрипт, который по соответствующим меткам в статичном коде производит инъекции новой информации в соответствии с выставленными заранее параметрами в уже имеющихся файлах или полную их замену + генерирует новые страницы по факту их публикации на основе шаблона.
О каких настраиваемых параметрах идет речь:
- возможность для каждой новости или статьи установить дату и время её публикации.
- возможность каждую новость или статью загружать не только в текстовом, но и в html формате.
- возможность ежедневного обновления сайта в виде изменения анонсов на сайте, которые будут на каждой статичной странице сайта. Анонсами будут части уже опубликованных статей с ссылками на них.
- возможность настраивать для каждой статьи или новости данные тегов description, keywords и title.
- возможность устанавливать количество знаков выводимых при анонсировании новостей или статей.
Также рассматривается управление автообновления контента сайта на очень легкой cms с минимальной нагрузкой на сервер, но с обязательной либо выгрузкой, либо представлением сайта в формате html.
+ надо прописать валидный CSS на этот же сайт под уже имеющийся дизайн.
Предложения в развернутом виде можно выслать на [email protected]
От Вас жду варианты и примеры, а также сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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