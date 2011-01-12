Система управления контентом статичного сайта

Необходимо к статическому html сайту установленному на домене РФ прикрутить систему обновления контента, статей и новостей в автоматическом режиме. То есть, как я это вижу:

Изготавливается скрипт, который по соответствующим меткам в статичном коде производит инъекции новой информации в соответствии с выставленными заранее параметрами в уже имеющихся файлах или полную их замену + генерирует новые страницы по факту их публикации на основе шаблона.

О каких настраиваемых параметрах идет речь:

- возможность для каждой новости или статьи установить дату и время её публикации.

- возможность каждую новость или статью загружать не только в текстовом, но и в html формате.

- возможность ежедневного обновления сайта в виде изменения анонсов на сайте, которые будут на каждой статичной странице сайта. Анонсами будут части уже опубликованных статей с ссылками на них.

- возможность настраивать для каждой статьи или новости данные тегов description, keywords и title.

- возможность устанавливать количество знаков выводимых при анонсировании новостей или статей.

Также рассматривается управление автообновления контента сайта на очень легкой cms с минимальной нагрузкой на сервер, но с обязательной либо выгрузкой, либо представлением сайта в формате html.

+ надо прописать валидный CSS на этот же сайт под уже имеющийся дизайн.

Предложения в развернутом виде можно выслать на [email protected]

От Вас жду варианты и примеры, а также сроки и стоимость.