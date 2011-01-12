Сайт-визитка для Автомастерской.
Создать сайт на основе движка Joomla для ресторана
Требуется создать сайт на основе движка Joomla с использованием шаблона. Сайт для ресторана -клуба с возможностью регулярного добавления фото- материалов. Домен и хостинг оплачены.
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