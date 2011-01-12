Создать сайт на основе движка Joomla для ресторана

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Закрыт14 заявок201 просмотр

Требуется создать сайт на основе движка Joomla с использованием шаблона. Сайт для ресторана -клуба с возможностью регулярного добавления фото- материалов. Домен и хостинг оплачены.

Joomla
14 лет назад
rena495
Рената 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

almondo
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

almondo
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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