Создание сервиса сравнения цен

Здравствуйте!

Обращаюсь к Вам с плановым проектом, который будет в скором времени отдан в разработку одному из специалистов если цена и сроки будут подходящие нам.

Сервис будет распространяться на все русскоязычные страны, потому необходим скрипт определения ай-пи и автоматическая выдача списков магазинов по гео ай-пи, а также вручную.

Это должен быть сервис сравнения цен + услуг.

Возможность создания мини-сайтов визиток внутри проекта с возможностью привязки поддоменов к ним.

Скрипт автоматической выгрузки файлов YML формата с автоматическим подбором (вариантным) подходящей страницы карточки товарной позиции, также ручная рассортировка товаров по страницах товарных позиций.

Управление ставками с админ панели

Рейтинг товаров и магазинов

Фото галерея товара

Отзывы

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Список функций будет намного больше, потому предварительно хотели бы знать приблизительную стоимость разработки такого рода проекта с нуля. Дизайнер свой, потому стоимость проекта попрошу указывать без стоимости рисования шаблона и визуальных элементов.

Также попрошу указывать срок обязательно.

Заявки скрыты.

Буду ждать Ваших ответов.

Заранее спасибо!