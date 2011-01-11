Интернет-магазин электронных документов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки232 просмотра

Задача:

Запустить легкий сайт, с возможностью просмотра видео ролика и скачивания материалов после оплаты (интернет магазин электронных материалов, напр., электронные инструкции, книги)

Программирование + дизайн

Четыре страницы:

1. Первая

a. Промо ролик + Отзывы уже купивших продукт (возможность самостоятельного (посетителями сайта после покупки (оплаты) добавления отзывов с фото или видео)

b. Счетчик уже купивших материалы

c. Ссылка на покупку полного ролика и материалов для скачивания

2. Вторая:

a. Страница для просмотра полного ролика и скачивания материалов доступна только после оплаты

3. Третья:

a. Истории счастливых обладателей материалов с фото и видео

4. Четвертая:

a. Полезная информация

Встроенные сервисы:

• Сервисы оплаты:

1. SMS

2. оплата через банковскую карточку

3. Терминалы QIWI

4. Яндекс.Деньги

5. WEBMoney

• Яндекс метрика (метрика, карта кликов)

• Счетчики посещений (liveinternet, яндекс)

• Сервис отзывов (www.reformal.ru)

• Кнопки рекомендации "Like" (Facebook, Vkontakte и др. Соц сети)

Защита:

1. Ролика от скачивания, материалов от скачивания

Обязательные требования:

• Регистрация сайта в поисковиках и начальная поисковая оптимизация

• Прстая система управления

14 лет назад
viaconsulting
Николай 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Mlvuto
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

Mlvuto
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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