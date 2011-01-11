Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...
Интернет-магазин электронных документов
Задача:
Запустить легкий сайт, с возможностью просмотра видео ролика и скачивания материалов после оплаты (интернет магазин электронных материалов, напр., электронные инструкции, книги)
Программирование + дизайн
Четыре страницы:
1. Первая
a. Промо ролик + Отзывы уже купивших продукт (возможность самостоятельного (посетителями сайта после покупки (оплаты) добавления отзывов с фото или видео)
b. Счетчик уже купивших материалы
c. Ссылка на покупку полного ролика и материалов для скачивания
2. Вторая:
a. Страница для просмотра полного ролика и скачивания материалов доступна только после оплаты
3. Третья:
a. Истории счастливых обладателей материалов с фото и видео
4. Четвертая:
a. Полезная информация
Встроенные сервисы:
• Сервисы оплаты:
1. SMS
2. оплата через банковскую карточку
3. Терминалы QIWI
4. Яндекс.Деньги
5. WEBMoney
• Яндекс метрика (метрика, карта кликов)
• Счетчики посещений (liveinternet, яндекс)
• Сервис отзывов (www.reformal.ru)
• Кнопки рекомендации "Like" (Facebook, Vkontakte и др. Соц сети)
Защита:
1. Ролика от скачивания, материалов от скачивания
Обязательные требования:
• Регистрация сайта в поисковиках и начальная поисковая оптимизация
• Прстая система управления
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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