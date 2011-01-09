Создать интернет-магазин

Создать точную копию магазина

http://www.elit-fashion.ru/

И сделать сопряжение с 1С. Из 1C будут выгружаться данные (текст и фото) с определенной периодичностью и с такой же периодичностью их нужно загружать в магазин. Выгрузка с 1С производится нашими силами. От вас - автоматическое обновление базы данных магазина.

Предложения без стоимости и сроков не рассматриваются.

Р.S. Нужна именно 100% копия! Не лучше и не хуже. Некоторые элементы можно сделать по другому (если так удобнее), но в целом функционал и дизайн должен быть аналогичным.