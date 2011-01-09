Требуется разработка промо сайта + логотип (логотип только если умете рисовать в векторе) Задача: 1) дизайн 2) верстка 3) подключение к WordPress или СMS (т/е полный цикл) примеры ...
Нужен каталог фирм
Нужен каталог фирм с возможностью добавления объявлений, тендеры, новостей, вакансий, прайсов, продукции и так далее.
Интересуют именно уже готовые решения, поэтому присылайте примеры.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужен развлекательный сайт. Цвета примерно как у - http://ziza.qip.ru/ Размеры блоков и шаблон примерно как на http://yaplakal.com/ Модули: + Возможно установки разного содержимого ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задача: создание сайтов псевдо-компаний, чтобы смотрелись нормально и правдиво с уникальным контентомили рерайт Требования: чистый html или простая cms, уникализированный тематический дизайн, от 5 страниц контента. Пока есть такие тематики: ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется создание нескольких сайтов под ключ. Работа для специалиста с опытом не менее 2 лет. Главное высокое качество работ по доступной цене.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $600
Доброго времени суток. Требуется создать видео портал, который будет расчитан на обычные видео но в большей степени на видео в HD качестве. Грубо говоря аналог ютуб, vimeo, и ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который разбирается в фотошопе и в стандартных цмс. Создание 2 визиток , корпоративного сайта и каталога. Проживание в Киеве или в области(не больше 50 км). Цена договорная по каждому проэкту отдельно.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется создать сайт софтовой тематики, уровень http://hotsoftreview.com дизайн можно неуникальный, но простой, резиновый, не грамоздкий. создать категории и пару новостей для примера, в дальнейшем подразумевается самостоятельное добавление новостей с картинками и превью. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $2000
Аналог http://nadavi.ru/ Сервис позволяет регистрироваться продавцам - владельцам интернет магазинов и добавлять свои товары на мой сайт. Добавление осуществляетс либо вручную, по 1 товару, либо через XML (как на маркете) У каждого продавца ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад
Php + mysql + html. Админ панель, дизайн сайта, лого, повесить мерчант, пару баннеров. Ваша цена?Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать сайт под ключ для приёма лимитов доверия, выдачи кредитов и установить автоматический обменный пункт валютыСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад