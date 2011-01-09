Создание сателлитов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок203 просмотра

Задача: создание сайтов псевдо-компаний, чтобы смотрелись нормально и правдиво с уникальным контентомили рерайт

Требования: чистый html или простая cms, уникализированный тематический дизайн, от 5 страниц контента.

Пока есть такие тематики:

Садовая техника, снегоуборочные машины, тракторы, снегоходы

Производство и продажа мебели

Прокат автомобилей: легковые, внедорожники, лимузины

Маиериалы для рекламы и строительства: пленки, пластик, поликарбонат

Кадровое агентство

Строительная компания: ремонт и отделка квартир, офисов и др. помещений

Юридические услуги - банкротство, антикризисные управляющие

Автопогрузчики, тележки, складское оборудование

Школа большого тенниса

Системы слежения. GPS оборудование для мониторинга транспорта

Если все понравится по вашему предложению, будем плотно сотрудничать. работы будет много.

От нужно вас: примеры работ, цены, сроки прислать на почту [email protected]

HTML
14 лет назад
axel82
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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