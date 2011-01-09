Требуется создание нескольких сайтов под ключ. Работа для специалиста с опытом не менее 2 лет. Главное высокое качество работ по доступной цене.
Создание сателлитов
Задача: создание сайтов псевдо-компаний, чтобы смотрелись нормально и правдиво с уникальным контентомили рерайт
Требования: чистый html или простая cms, уникализированный тематический дизайн, от 5 страниц контента.
Пока есть такие тематики:
Садовая техника, снегоуборочные машины, тракторы, снегоходы
Производство и продажа мебели
Прокат автомобилей: легковые, внедорожники, лимузины
Маиериалы для рекламы и строительства: пленки, пластик, поликарбонат
Кадровое агентство
Строительная компания: ремонт и отделка квартир, офисов и др. помещений
Юридические услуги - банкротство, антикризисные управляющие
Автопогрузчики, тележки, складское оборудование
Школа большого тенниса
Системы слежения. GPS оборудование для мониторинга транспорта
Если все понравится по вашему предложению, будем плотно сотрудничать. работы будет много.
От нужно вас: примеры работ, цены, сроки прислать на почту [email protected]
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