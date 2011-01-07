Аналог http://nadavi.ru/ Сервис позволяет регистрироваться продавцам - владельцам интернет магазинов и добавлять свои товары на мой сайт. Добавление осуществляетс либо вручную, по 1 товару, либо через XML (как на маркете) У каждого продавца ...
Софт блог
Требуется создать сайт софтовой тематики, уровень http://hotsoftreview.com
дизайн можно неуникальный, но простой, резиновый, не грамоздкий.
создать категории и пару новостей для примера, в дальнейшем подразумевается самостоятельное добавление новостей с картинками и превью.
важно: в итоговом варианте не должно быть ничего лишнего - только категории сверху, ссылки на новости справа и сами новости по центру. в идеале я хотел бы увидеть тот же самый hotsoftreview.com, но он уже кем-то создан, к сожалению..
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