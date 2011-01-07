Требуется создать сайт софтовой тематики, уровень http://hotsoftreview.com

дизайн можно неуникальный, но простой, резиновый, не грамоздкий.

создать категории и пару новостей для примера, в дальнейшем подразумевается самостоятельное добавление новостей с картинками и превью.

важно: в итоговом варианте не должно быть ничего лишнего - только категории сверху, ссылки на новости справа и сами новости по центру. в идеале я хотел бы увидеть тот же самый hotsoftreview.com, но он уже кем-то создан, к сожалению..