Необходимо создание сайта с дизайном. 6 страниц. Возможность редактирования и добавление новостей. Примеры работ, сроки и цена обязательны
Приватный для ALEXSIMA
Социальная сеть под ключ !!!
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