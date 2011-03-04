Приватный для ALEXSIMA

Здравствуйте, я это пишу для тех кто ищет человека для воплощения своей мечты . раз вы на этом сайте хотите создать сайт я ровно полтора года я хотел того же и ходил вокруг да около пока не обратился к Alexsima когда я обратился к ней если честно я даже особо не знал чего я хочу . Она просто вытянула из меня этот проект . и создала мою мечту результат превзошел все мои ожидания получилось не просто то что я хотел а на много превышающее мои фантазии. Alexsima это человек обладающий замечательными человеческими качествами и еще более замечательными профессиональными качествами. Я вам ее рекомендую я уверен что лучшего специалиста вы не найдете. Если вы все еще думаете кому отдать создание своего проекта то это должна быть конечно же Alexsima рекомендую не пожалеете.