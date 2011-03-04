Приватный для ALEXSIMA

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Завершен1 заявка269 просмотров

Социальная сеть под ключ !!!

14 лет назад
artoriks26
Арторикс 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$1000
30 дней
Здравствуйте, я это пишу для тех кто ищет человека для воплощения своей мечты . раз вы на этом сайте хотите создать сайт я ровно полтора года я хотел того же и ходил вокруг да около пока не обратился к Alexsima когда я обратился к ней если честно я даже особо не знал чего я хочу . Она просто вытянула из меня этот проект . и создала мою мечту результат превзошел все мои ожидания получилось не просто то что я хотел а на много превышающее мои фантазии. Alexsima это человек обладающий замечательными человеческими качествами и еще более замечательными профессиональными качествами. Я вам ее рекомендую я уверен что лучшего специалиста вы не найдете. Если вы все еще думаете кому отдать создание своего проекта то это должна быть конечно же Alexsima рекомендую не пожалеете.
Арторикс - настоящий Заказчик и Понтийский Грек с большой буквы. Он долго шел к своей мечте, он поделился со мной и вместе мы сделали то, чего он так хотел. Залог его успеха - искреннее общение и правильная постановка задачи. Он рассказал - я сделала. Спасибо! Пусть Маленькая Греция процветает и становиться местом общения всех греков планеты! Спасибо!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад

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