Необходимо создать интернет-магазин (+ партнерка)

Здравствуйте! Необходимо по новому дизайну создать сайт на MODx. (будет обновлятся www.illusion-ds.net) В прикрепленном файле краткое ТЗ и 3 скрина дизайна,чтоб был понятен обьем и сложность. Жду ваши предложения по цене и ...