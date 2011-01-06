Нужен скрипт такой же как ava*ua, либо как сервисы hotline*ua и т.д. главное условие импорт товаров, сравнение цен, добавление прайсов.
Создание 2-х сайтов и логотипов, продвижение
Примерное ТЗ
1. Разработка сайта для проекта «Шалений День»
Сайт-визитка + фотогалерея+хостинг. Сайт должен быть очень простым в управлении с возможностью самостоятельного наполнения информацией.
Цвета – зеленое яблоко, белый, цветовые мини акценты. Минимум загружености цветом.
Продвижение и раскрутка сайта. Ключевые слова – корпоративный пикник, корпоративный праздник, корпоративный отдых, туры по Украине, экскурсии по Украине, туризм в Украине, корпоративные путешествия по Украине, инсентив, family day
Создание лого для проекта - организация пикников эконом класса, но очень веселых и драйвовых.
Понравился лого детского сада с рисованой девчушкой.
Нам бы хотелось нечто подобное, НО у нас командные мероприятия, поэтому на лого должен быть не один, а несколько человечков - веселых, смешных и разнополых:).
Пусть взрослые тоже смогут почувствовать себя детьми:)
Может пусть идут за веревочку или взявших за руки?
Ваши идеи?
- администрирование и поддержка.
2. Переделка сайта www.korporatiff.com.ua
Ребрендинг. Изменение вектора работы.
Продвижение, поддержка обновленного сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Каталог автомобилей в готовом виде с контентом.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Нужен сайт по функционалу как поиск отелей на momondo.com http://mmd.ru.momondo.com/Find_Hotels.aspx - контент тянется из внутренней базы - найденные объекты отображаются на интерактивной карте - ...Закрыт14 лет назад
- $250
Необходимо разработать сайт компании, занимающейся распространением спорт-товаров. Помимо информации о компании на сайте необходимо наличие online магазина или по меньшей мере каталога. 2 языка - русский и латышский. От вас, ув. исполнители, ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать сайт по функциональности похожий на facejournal.ru либо onemillionpeople.com.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Сайт по декоруЗавершен14 лет назад
Скрипт по продаже Курсовых, Рефератов, Контрольных и Дипломных работ. Дополнение: дизайн подойдет типовой, главное программный функционал Пожалуйста уточняйте примерно цену и сроки, готов сделать предоплату, ТЗ более расширенное вышлю ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно сделать интернет магазин + начальная раскрутка от кандидатов - используемая СMC(опишите почему нужно использовать именно етот движок), как будет производится раскрутка, цена за сайт и расктутку отдельно. все ответы ...Закрыт14 лет назад
Необходимо создание сайта "под ключ" для практически некоммерческого журнала )) Все просто и доступно - любой простой движок (вроде вордпрес, или что-то еще проще), на сайте небольшое меню (совсем немного страниц - ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
На сайте должна быть предусмотрена система в которой пользователи могут давать оценку той или иной турфирме , и оставлять соответствующий отзыв, далее выводиться рейтинг и прочее. Только с опытом!Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад