Создание 2-х сайтов и логотипов, продвижение

Примерное ТЗ

1. Разработка сайта для проекта «Шалений День»

Сайт-визитка + фотогалерея+хостинг. Сайт должен быть очень простым в управлении с возможностью самостоятельного наполнения информацией.

Цвета – зеленое яблоко, белый, цветовые мини акценты. Минимум загружености цветом.

Продвижение и раскрутка сайта. Ключевые слова – корпоративный пикник, корпоративный праздник, корпоративный отдых, туры по Украине, экскурсии по Украине, туризм в Украине, корпоративные путешествия по Украине, инсентив, family day

Создание лого для проекта - организация пикников эконом класса, но очень веселых и драйвовых.

Понравился лого детского сада с рисованой девчушкой.

Нам бы хотелось нечто подобное, НО у нас командные мероприятия, поэтому на лого должен быть не один, а несколько человечков - веселых, смешных и разнополых:).

Пусть взрослые тоже смогут почувствовать себя детьми:)

Может пусть идут за веревочку или взявших за руки?

Ваши идеи?

- администрирование и поддержка.

2. Переделка сайта www.korporatiff.com.ua

Ребрендинг. Изменение вектора работы.

Продвижение, поддержка обновленного сайта