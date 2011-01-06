Создание 2-х сайтов и логотипов, продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок306 просмотров

Примерное ТЗ

1. Разработка сайта для проекта «Шалений День»

Сайт-визитка + фотогалерея+хостинг. Сайт должен быть очень простым в управлении с возможностью самостоятельного наполнения информацией.

Цвета – зеленое яблоко, белый, цветовые мини акценты. Минимум загружености цветом.

Продвижение и раскрутка сайта. Ключевые слова – корпоративный пикник, корпоративный праздник, корпоративный отдых, туры по Украине, экскурсии по Украине, туризм в Украине, корпоративные путешествия по Украине, инсентив, family day

Создание лого для проекта - организация пикников эконом класса, но очень веселых и драйвовых.

Понравился лого детского сада с рисованой девчушкой.

Нам бы хотелось нечто подобное, НО у нас командные мероприятия, поэтому на лого должен быть не один, а несколько человечков - веселых, смешных и разнополых:).

Пусть взрослые тоже смогут почувствовать себя детьми:)

Может пусть идут за веревочку или взявших за руки?

Ваши идеи?

- администрирование и поддержка.

2. Переделка сайта www.korporatiff.com.ua

Ребрендинг. Изменение вектора работы.

Продвижение, поддержка обновленного сайта

14 лет назад
korporatiff1
Анна Скибун 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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