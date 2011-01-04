Простенький сайт для журнала

Необходимо создание сайта "под ключ" для практически некоммерческого журнала ))

Все просто и доступно - любой простой движок (вроде вордпрес, или что-то еще проще), на сайте небольшое меню (совсем немного страниц - "о нас", "контакты", возможно - рубрики), места для рекламы, и главная часть сайта - галлерея с пдфками журнала. Понравилась эта - http://issuu.com/ - ее и нужно использовать.

Предпочтений по дизайну особых нет. Нужно максимально бюджетненько.

Спасибо заранее за Ваши предложения.

Город Харьков желателен, но не прицнипиален.