Простенький сайт для журнала

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Закрыт30 заявок350 просмотров

Необходимо создание сайта "под ключ" для практически некоммерческого журнала ))

Все просто и доступно - любой простой движок (вроде вордпрес, или что-то еще проще), на сайте небольшое меню (совсем немного страниц - "о нас", "контакты", возможно - рубрики), места для рекламы, и главная часть сайта - галлерея с пдфками журнала. Понравилась эта - http://issuu.com/ - ее и нужно использовать.

Предпочтений по дизайну особых нет. Нужно максимально бюджетненько.

Спасибо заранее за Ваши предложения.

Город Харьков желателен, но не прицнипиален.

WordPress
14 лет назад
cheaptop
Вадим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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