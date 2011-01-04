Нужен сайт- на котором можно размещать безплатные объявления и возможность создавать свой интернет магазин
Разработка сайта поиска отелей
Доброго времени суток!
Нужен сайт по функционалу как поиск отелей на momondo.com
http://mmd.ru.momondo.com/Find_Hotels.aspx
- контент тянется из внутренней базы
- найденные объекты отображаются на интерактивной карте
- функциональность с расчетом удаленности от заданного места на карте
- результаты поиска динамически меняются в процессе самого поиска
- результаты поиска динамически обновляются при накладывании фильтров и сортировок
- сайт работает быстро, реакция на действия пользователя практически мгновенная (не более 1 секунды)
Просьба указать время, деньги и релевантный опыт.
Заранее спасибо!
Выбранный исполнитель
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