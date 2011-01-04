Разработка сайта поиска отелей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок305 просмотров

Доброго времени суток!

Нужен сайт по функционалу как поиск отелей на momondo.com

http://mmd.ru.momondo.com/Find_Hotels.aspx

- контент тянется из внутренней базы

- найденные объекты отображаются на интерактивной карте

- функциональность с расчетом удаленности от заданного места на карте

- результаты поиска динамически меняются в процессе самого поиска

- результаты поиска динамически обновляются при накладывании фильтров и сортировок

- сайт работает быстро, реакция на действия пользователя практически мгновенная (не более 1 секунды)

Просьба указать время, деньги и релевантный опыт.

Заранее спасибо!

14 лет назад
andrey_surkov
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

n2j7
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$1000
35 дней

Заявки фрилансеров

n2j7
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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