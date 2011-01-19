Сайт вакансий

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок279 просмотров

Нужно с нуля разработать дизайн и посадить на CMS сайт для поиска работы (региональный)

все подробности при переписке, оставляйте предложения

14 лет назад
Mariann
64 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

eeji
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$400
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

eeji
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

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