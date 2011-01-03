Создание сайта-аналога

Требуются веб-дизайнер и веб-инженер (возможно, обе специальности в одном лице) для создания социальной сети. Готовы к гибким срокам выполнения работы, к сотрудничеству с независимым специалистом, к продлению сотрудничества на весь дальнейший срок существования проекта. Рассчитываем ...