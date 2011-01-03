Нужен сайтик на старом движке (php nuke) + грабинг новостей для созданного сайтика. Подробности в icq 133два8один4. Знание пхп - обязательно, или же знание движка.
Создание сайта-аналога
Нужен сайт вот в таком стиле: http://www.sonnemann-treppen.de/treppenstudio/stairstudio.html
+ администрирование.
Заявки фрилансеров
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