Создание социальной сети

Требуются веб-дизайнер и веб-инженер (возможно, обе специальности в одном лице) для создания социальной сети. Готовы к гибким срокам выполнения работы, к сотрудничеству с независимым специалистом, к продлению сотрудничества на весь дальнейший срок существования проекта. Рассчитываем на внимательное, заинтересованное, "человечное" отношение к предстоящей работе.

Просьба не беспокоиться: работающих в системах JOOMLA, WORDPRESS, UCOZ и подобных CMS; создающих "разовые" проекты по готовой "кальке" ("Мы сто раз такое делали, и вам быстренько спроектируем"); любителей крупных авансов; любителей авансов до работы над проектом.

Ищем талантливого единомышленника из Москвы или Санкт-Петербурга.

Контакты: +7(916)497-04-77

+7(909)689-57-57

e-mail: [email protected]