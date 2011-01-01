Модули: 1. Нужна лента новых материалов (одновременный вывод 4-7 материалов). Аякс. 2. Нужна лента понравившихся материалов. Постраничный вывод. 3. Нужен показ самих материалов. 4. Нужно добавление материалов. ...
Создание социальной сети
Требуются веб-дизайнер и веб-инженер (возможно, обе специальности в одном лице) для создания социальной сети. Готовы к гибким срокам выполнения работы, к сотрудничеству с независимым специалистом, к продлению сотрудничества на весь дальнейший срок существования проекта. Рассчитываем на внимательное, заинтересованное, "человечное" отношение к предстоящей работе.
Просьба не беспокоиться: работающих в системах JOOMLA, WORDPRESS, UCOZ и подобных CMS; создающих "разовые" проекты по готовой "кальке" ("Мы сто раз такое делали, и вам быстренько спроектируем"); любителей крупных авансов; любителей авансов до работы над проектом.
Ищем талантливого единомышленника из Москвы или Санкт-Петербурга.
Контакты: +7(916)497-04-77
+7(909)689-57-57
e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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