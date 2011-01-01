Создание социальной сети

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок309 просмотров

Требуются веб-дизайнер и веб-инженер (возможно, обе специальности в одном лице) для создания социальной сети. Готовы к гибким срокам выполнения работы, к сотрудничеству с независимым специалистом, к продлению сотрудничества на весь дальнейший срок существования проекта. Рассчитываем на внимательное, заинтересованное, "человечное" отношение к предстоящей работе.

Просьба не беспокоиться: работающих в системах JOOMLA, WORDPRESS, UCOZ и подобных CMS; создающих "разовые" проекты по готовой "кальке" ("Мы сто раз такое делали, и вам быстренько спроектируем"); любителей крупных авансов; любителей авансов до работы над проектом.

Ищем талантливого единомышленника из Москвы или Санкт-Петербурга.

Контакты: +7(916)497-04-77

+7(909)689-57-57

e-mail: [email protected]

JoomlaWordPress
14 лет назад
Dimarsio
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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