Просто сайт

Здравствуйте

Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов.

Пожелания:

-Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы (см.приложение).

-Простая админка

-Размещение сайта на хостинге mns.ru. (домен в зоне .ru и дисковое пространство имеются)

-Публикация на основных поисковиках

Наполнение будет предоставлено

ТЗ отсутствует, готов составить его с Вашей помощью.

Разделы сайта указаны в приложении

За дополнительную оплату:

-Имеются детализированные 3d-модели в формате .dwg (Acad), которые хотелось бы разместить на сайте. От Вас требуется настроить сцену и выполнить рендер. Текстуры однотонные. Всего ~30шт. Модели простые и фотореалистичное качество не требуется. Не менее 300 т/дюйм.

-Копирайтинг/Рерайтинг статей на тему торгового оборудования и дизайн магазинов. От 1000>3000 букв без пробелов.

-Продвижение сайта. (рассмотрю предложения)

Все платежи только через СБС

Вопросы и пожелания в приват, всем отвечу.