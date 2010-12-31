Создание сайта визитки с форумом

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Завершен15 заявок350 просмотров

Требуется создать сайт визитку для девушки с ее фото и др данными с форумом. Можно сделать по шаблону, через Сайткрафт и др. Цена договорная. тел 89031607093 Максим строго до 22:00 по Москве

14 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

levinstaryj
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Левин Иван очень хорошо сделал работу, выполнил все обязательства почти бесплантно. Даже вложил свои деньги на мой счет, когда у меня там не было денег( на счету в ник.ру.) Огромное ему человеческое спасибо!

Заявки фрилансеров

levinstaryj
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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