Нужен шаблон для DLE 9.0 Тематика: Программное обеспечение, IT Структура: 3 колонки, фиксированный Цветовая схема: Монохроматическая, либо дополнительная (контрастная). Конкретные цвета подробнее обсудим. Требования: Современный, валидный ...
Информационный бизнес портал
Повторно.
Всем Фрилансерам .Доброго времени суток.
К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел.
Тематика проэкта в расширенном ТЗ.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы над проектами данного уровня) .предпочтение студиям или фрилансерам работающим по безналу, УКРАИНА.
Сроки 2 - 3 месяца.
Краткое Тз :
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В Поиске есть логика ,, в выводе один вид товаров связан с другим ... В полноценном ТЗ всё расписано.
+ Подключить Вэбмани и другие электронные деньги.
+Подключить парсер по сайту.
У каждого зарегистрировавшегося есть свой кабинет где он может пополнить баланс ,сделать другие операции(например разместить Предприятие в каталоге вместе с прайсом ) .
Каждый модуль полноценный и по своему сложный . Главная задача в поиске решить проблему в выборе товара . или проблемы.
Используемые технологии:
1. Php 5.n
2. MySQL 5.n
3. MySQLi
4. Framework на выбор исполнителя
5. Memcached – использование/неиспользование, на выбор исполнителя.
Поддержка CMS 6м.
Что от вас надо ? это предложение по цене от и до, точное время разработки +/- 5ть дней,+договор+безнал.
Что от нас ?Наш контент ,идея портала наша, идея дизайна портала наша , выбраной группе или программисту скидуем расширенное ТЗ до 10 февраля 2011г. ,Подписуем договор с выбранным и вперёд.
Принимаем заявки .
Цена договорная . Я понимаю что по краткому ТЗ ,нельзя дать точною цену .Но просьба такая есть, от и до? .А после предоставления полного ТЗ указать точною цену .
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