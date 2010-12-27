Информационный бизнес портал

$7500
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Закрыт4 заявки939 просмотров

Повторно.

Всем Фрилансерам .Доброго времени суток.

К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел.

Тематика проэкта в расширенном ТЗ.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы над проектами данного уровня) .предпочтение студиям или фрилансерам работающим по безналу, УКРАИНА.

Сроки 2 - 3 месяца.

Краткое Тз :

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Новинки

В Поиске есть логика ,, в выводе один вид товаров связан с другим ... В полноценном ТЗ всё расписано.

+ Подключить Вэбмани и другие электронные деньги.

+Подключить парсер по сайту.

У каждого зарегистрировавшегося есть свой кабинет где он может пополнить баланс ,сделать другие операции(например разместить Предприятие в каталоге вместе с прайсом ) .

Каждый модуль полноценный и по своему сложный . Главная задача в поиске решить проблему в выборе товара . или проблемы.

Используемые технологии:

1. Php 5.n

2. MySQL 5.n

3. MySQLi

4. Framework на выбор исполнителя

5. Memcached – использование/неиспользование, на выбор исполнителя.

Поддержка CMS 6м.

Что от вас надо ? это предложение по цене от и до, точное время разработки +/- 5ть дней,+договор+безнал.

Что от нас ?Наш контент ,идея портала наша, идея дизайна портала наша , выбраной группе или программисту скидуем расширенное ТЗ до 10 февраля 2011г. ,Подписуем договор с выбранным и вперёд.

Принимаем заявки .

Цена договорная . Я понимаю что по краткому ТЗ ,нельзя дать точною цену .Но просьба такая есть, от и до? .А после предоставления полного ТЗ указать точною цену .

MySQLPHP
14 лет назад
Artyr_009
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$5000
40 дней

Заявки фрилансеров

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад

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