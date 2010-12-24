Нужно создать "под ключ" аналог сайта mamba.ru Понимаю, что сайт будет не дешевый, поэтому дополнительном плюсом будет расписание наиболее сложных (дорогостоящих) моментов, с указанием цены, на случай если придется упрощать. Варианты упрощения тоже ...
Сверстать сайт
Надо сделать сайт, для рекламы продукции, а именно авто запчастей!!
С легкими не навязчивыми анимациями и формой для обратной связи, коссбраузерно!!!!
Выбранный исполнитель
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