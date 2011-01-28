Приватный проект для Slavison

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка144 просмотра

Верстка дизайна и настройка каталога на Drupal CMS

Drupal
14 лет назад
araik
Артем 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$230
7 дней
Отличный специалист. Знает свою работу. Поставленную перед ним задачу выполнил на все 101% . Огромная благодарность за выполненную работу.
Сотрудничеством доволен более чем полностью: своевременная оплата, понятное задание и вежливое общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад