Создание и продвижение сайта

$1000
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Закрыт62 заявки907 просмотров

Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники.

Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так же в дальнейшем нужно будет продвигать этот интернет магазин в поисковых системах. Жду интересных идей и предложений по цене.

14 лет назад
genadii_mazkov
Генадий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров