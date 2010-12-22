ВЕСЬ сайт - это 1 страница. Создание сайта "под ключ" одно страничного на основе одного раздела http://www.effectstyle.com.ua/category_43.html с переходами: - Столы для пабов - Стулья для пабов - Аксессуары/ ...
Саттелит на тему СРО
Требуется саттелит, страниц с контентом 15-30, контент рерайт.
Заявки фрилансеров
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