Саттелит на тему СРО

Все подробности есть в ТЗ. Домен + Хостинг купили, осталось создать сайт. Сроки, планировали 1-2 дня на Дизайн и 1-2 на функционал, то есть максимум 5 дней. Пишите свои предложения, со своими ценами и сроками.