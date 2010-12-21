Литературный Клуб, или "Клуб Любителей Поэзии". исполнитель проекта может использовать уже готовый скрипт клуба, главное, чтобы он подходил под эти задачи. основные возможности литературного клуба: личный ...
Разработка сайта с интеграцией VKontakte
Требуется "движок" + минимальный дизайн.
Срок готового проекта - 1 февраля
Желательно использовать бесплатную CMS например Joomla/
1. Сайт с системой администрирования, которая позволяет:
a. Создавать/добавлять страницы(разделы меню сайта)
b. Редактировать в визуальном режиме содержания основных страниц сайта
c. Модерировать новостную(БЛОГ) ленту на сайте.
d. Желательно – проводить рассылку.
e. как добавление текстовой и графической информации так и ВИДЕО!!! С возможностью быстро показать экран просмотра или спрятать его. Приемр смотрим на openforum.ru.
2. Авторизация на сайте:
a. Предусмотреть возможность регистрации на сайте нового пользователя со своим профилем.
b. Предусмотреть возможность авторизации на сайте через учетную запись Vkontakte или через сервис Loginza.
3. Личный кабинет для каждого зарегистрировавшегося .
a. В кабинете возможность редактировать свой профиль
b. Предусмотреть отображение сделанных заказов и результатов их обработки.
4. Интеграция:
a. Глубокая интеграция с сервисами Vkontakte Open API.
b. Любой пост и любая статья на сайте должен иметь возможность сразу же транслировтаься в :
i. Vkontakte
ii. Twitter
iii. FaceBook
iv. LiveJournal
v. …
5. Интеграция c модулями(можно по этапно):
d. (указываются при заключении договора)... 5 модулей.
6. Сервис обслуживания заказов с сайта:
a. Заказ сайта должен автоматически попадать в систему администрирования
b. Возможность отправлять новые заказы в виде СМС на заданный телефон.
c. Желательно предусмотреть возможность отвечать из этой же группы администрирования.
7. Интеграция с оплатными системами:
a. Интеграция с Vkontakte Merchant API
b. С эквайринговой системой для реализации оплат по картам.
c. Возможно со сторонним о оплатным шлюзом. Процент комиссии не более 2%.
Заявки фрилансеров
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