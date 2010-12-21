Разработка сайта с интеграцией VKontakte

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок214 просмотров

Требуется "движок" + минимальный дизайн.

Срок готового проекта - 1 февраля

Желательно использовать бесплатную CMS например Joomla/

1. Сайт с системой администрирования, которая позволяет:

a. Создавать/добавлять страницы(разделы меню сайта)

b. Редактировать в визуальном режиме содержания основных страниц сайта

c. Модерировать новостную(БЛОГ) ленту на сайте.

d. Желательно – проводить рассылку.

e. как добавление текстовой и графической информации так и ВИДЕО!!! С возможностью быстро показать экран просмотра или спрятать его. Приемр смотрим на openforum.ru.

2. Авторизация на сайте:

a. Предусмотреть возможность регистрации на сайте нового пользователя со своим профилем.

b. Предусмотреть возможность авторизации на сайте через учетную запись Vkontakte или через сервис Loginza.

3. Личный кабинет для каждого зарегистрировавшегося .

a. В кабинете возможность редактировать свой профиль

b. Предусмотреть отображение сделанных заказов и результатов их обработки.

4. Интеграция:

a. Глубокая интеграция с сервисами Vkontakte Open API.

b. Любой пост и любая статья на сайте должен иметь возможность сразу же транслировтаься в :

i. Vkontakte

ii. Twitter

iii. FaceBook

iv. LiveJournal

v. …

5. Интеграция c модулями(можно по этапно):

d. (указываются при заключении договора)... 5 модулей.

6. Сервис обслуживания заказов с сайта:

a. Заказ сайта должен автоматически попадать в систему администрирования

b. Возможность отправлять новые заказы в виде СМС на заданный телефон.

c. Желательно предусмотреть возможность отвечать из этой же группы администрирования.

7. Интеграция с оплатными системами:

a. Интеграция с Vkontakte Merchant API

b. С эквайринговой системой для реализации оплат по картам.

c. Возможно со сторонним о оплатным шлюзом. Процент комиссии не более 2%.

Joomla
14 лет назад
wolfstein
Дмитрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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