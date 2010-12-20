Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...
Сайт под ключ с интернет-магазином
Здравствуйте! Нужно сделать сайт для курсов ( женская тематика) + интернет магазин. Сайт должен содержать несколько обычных страниц+ интернет магазин ( пример интернет магазина: http://www.russian-nail-shop.ru/ ) - но не обязательно такой, нужно что бы он был понятен для потребителя и не навороченный. Можно на Джумле. Оптимизация сайта приветствуется.
Предложения, пожалуйста, пишите здесь, аська не работает.
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