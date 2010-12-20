Сайт под ключ с интернет-магазином

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Закрыт28 заявок368 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать сайт для курсов ( женская тематика) + интернет магазин. Сайт должен содержать несколько обычных страниц+ интернет магазин ( пример интернет магазина: http://www.russian-nail-shop.ru/ ) - но не обязательно такой, нужно что бы он был понятен для потребителя и не навороченный. Можно на Джумле. Оптимизация сайта приветствуется.

Предложения, пожалуйста, пишите здесь, аська не работает.

Joomla
14 лет назад
Helenn
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$200
8 дней

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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