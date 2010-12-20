Сайт под ключ с интернет-магазином

Здравствуйте! Нужно сделать сайт для курсов ( женская тематика) + интернет магазин. Сайт должен содержать несколько обычных страниц+ интернет магазин ( пример интернет магазина: http://www.russian-nail-shop.ru/ ) - но не обязательно такой, нужно что бы он был понятен для потребителя и не навороченный. Можно на Джумле. Оптимизация сайта приветствуется.

Предложения, пожалуйста, пишите здесь, аська не работает.