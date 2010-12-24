Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...
Сайт обмена валют
Всем Привет!
Требуется создать простой сайт для обмен пункта. Подробное Тз вышлю выбранному исполнителю.
Бюджет до 500 $ . Обязательно исполнитель должен БЫТЬ С ХАРЬКОВА !!!!!!!!!!!!
Оставляйте заявки ( в заявке указывайте все свои контактные данные и сроки реализации)
Спасибо
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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