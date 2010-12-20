Интернет магазин с интеграцией с 1C

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Закрыт13 заявок252 просмотра

Нужен Интернет магазин - желательно на UMI.CMS

с интеграцией с 1с - прием заявок с сайта

возможность оформления заказа без регистрации ( максимально упрощенная), но с указанием минимальной информации

Жду предложения с указанием цены и срока исполнения ?

также примеры работ.

14 лет назад
Lena_semenova
Лена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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