Интернет магазин танцевальных ковриков

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок1019 просмотров

Спицифика: основной целью интернет магазина является привлечение клиентов, описание возможностей танцевальных ковриков, ну естественно продажа и реклама танцевальных ковриков. На момент разработки ассортимент товаров аналогичен - http://www.komilfo-store.ru/.

Как примерный результат можно ориентироваться на - http://www.ddrgame.com/

Таким образом необходим сайт под ключ, с разработкой дизайна, оптимизацией, и поднятием в поисковых системах в топ 10.

Таким образом от заинтересовавшихся фрилансеров, ждем портфолио работ, сроки разработки.

14 лет назад
andrew2088
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$500
30 дней
Работали с Серафимой над проектом небольшого интеренет-магазина, результатом работы доволен, получился действительно уникальный проект, с индивидуальным дизайном, и качественным функционалом. Серафима показала как настоящий проффесионал своего дела. Со всей уверенностью могу ее рекомендовать как высококвалифицированного специалиста с креативным мышлением, и потрясающем чувством стиля. Из минусов можно отметить ее темпераметность, но это мелочь, которая в итоге способствует качеству и результативности проекта. Резюмируя скажу: Если Вам нужен исключительный дизайн и функциональный сайт, Серафима, это тот человек которого Вы искали!
Спасибо за проект! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад