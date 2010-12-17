Создание сайта социальных закладок

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Закрыт2 заявки177 просмотров

Требуеться создание сайта социальных закладок наподобие http://bobrdobr.ru/

Полностью под ключ с оригинальным дизайном

14 лет назад
kanter
Виктор 
53 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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