Создание интернет магазина с синхронизацией с 1с

Необходимо создание интернет магазина. Основная задача синхронизация с 1с (товары, остатки, описание, цены - это основное, заказы и списание - это дополнительно если получиться корректно).

Платформа: на выбор исполнителя, я склоняюсь к asp.net, также рассматриваю коммерческие cms типа битрикс (видать реклама подействовала о легкой настройке синхронизации).

Технического задания пока нет, тот кто имеет опыт таких работ, и без тз сможет оценить оьем работ и сказать оринтеровочную цену.

Если возникают доп вопросы пишите.