Приватный проект для Prodev (De______R)

- Полная локализация двух сайтов

d_______18.com (15 дней) и d_________de.com (5 дней)

с переносом на CMS исполнителя.

Функционал нужно сохранить полностью, за исключением:

How to buy"?

Locate Dealer

Distributor Login

Trade Shows в разделе Information

/trade_shows.asp

и пустых страниц

/company_news.htm

/processing_specialist.ht...

/virtual_tour.htm

- Кнопки Online store и Retailers не нужны.

- На главной необходимо разместить ссылку на скачивание PDF файла с каталогом. С возможностью менять файл через админку.

- Видео по ссылке с главной страницы необходимо конвертировать и выложить через flash-плеер.

- Цен не будет. Необходимо реализовать запрос цен через заказ.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)

- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта

- Карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

- Срок выполнения работ - 20 дней для 2-х сайтов.