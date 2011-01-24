Доброго времени суток, необходимо одеть дизайн на магазин. С вас дизайн и верстка...
Приватный проект для Prodev (De______R)
- Полная локализация двух сайтов
d_______18.com (15 дней) и d_________de.com (5 дней)
с переносом на CMS исполнителя.
Функционал нужно сохранить полностью, за исключением:
How to buy"?
Locate Dealer
Distributor Login
Trade Shows в разделе Information
/trade_shows.asp
и пустых страниц
/company_news.htm
/processing_specialist.ht...
/virtual_tour.htm
- Кнопки Online store и Retailers не нужны.
- На главной необходимо разместить ссылку на скачивание PDF файла с каталогом. С возможностью менять файл через админку.
- Видео по ссылке с главной страницы необходимо конвертировать и выложить через flash-плеер.
- Цен не будет. Необходимо реализовать запрос цен через заказ.
- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).
- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)
- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)
- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта
- Карта сайта
- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX
- Ставим счетчик
- Запуск на нашем хостинге
- Срок выполнения работ - 20 дней для 2-х сайтов.
Выбранный исполнитель
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