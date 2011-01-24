Приватный проект для Prodev (De______R)

$1073
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка174 просмотра

- Полная локализация двух сайтов

d_______18.com (15 дней) и d_________de.com (5 дней)

с переносом на CMS исполнителя.

Функционал нужно сохранить полностью, за исключением:

How to buy"?

Locate Dealer

Distributor Login

Trade Shows в разделе Information

/trade_shows.asp

и пустых страниц

/company_news.htm

/processing_specialist.ht...

/virtual_tour.htm

- Кнопки Online store и Retailers не нужны.

- На главной необходимо разместить ссылку на скачивание PDF файла с каталогом. С возможностью менять файл через админку.

- Видео по ссылке с главной страницы необходимо конвертировать и выложить через flash-плеер.

- Цен не будет. Необходимо реализовать запрос цен через заказ.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)

- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта

- Карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

- Срок выполнения работ - 20 дней для 2-х сайтов.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$1073
20 дней
Большущая работа и как всегда качественно и без нервов. Спасибо, Валентин.

Заявки фрилансеров

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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