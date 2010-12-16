Партнерская программа для интернет-магазина

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Закрыт2 заявки143 просмотра

1. Разработать партнерскую программу для интернет-магазина (ориентир – www.sotmarket.ru)

a. Интернет-магазин на shop-script от webasyst

2. Разместить товары в соцсетях «Вконтакте» и «Facebook»

a. http://blog.webasyst.ru/shop-script-social-networks-1c-update/

3. Сделать виджет корзины для возможности размещения на сторонних сайтах

a. Виджет корзины должен быть с возможностью просмотра нескольких товаров (как на http://www.ulmart.ru/goods/211641/ (см. после слов «Не забудьте купить к компьютеру»)

Webasyst
14 лет назад
fctp
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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