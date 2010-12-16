Авто портал "под ключ".

В 2010 году был спущен на воду новый амбициозный проект AVTOTOTAL.RU, первоочередной целью которого является создание национальной базы объявлений о продаже аварийных автомобилей по РФ. Здесь пересекаются интересы, как бизнесменов, кто покупает авто для восстановления и перепродажи, так и частных пользователей и организаций.

В 2011 году компания планирует создать аналогичную систему объявлений по бу и неоригинальным запчастям, которая будет тесно пересекаться с уже существующим проектом. Детально можно посмотреть тут: www.avtototal.ru/catalog_...

Основная мысль всего действия примерно такова: "Увидел битую машину в каталоге, подыщи для нее запчасти не отходя от кассы".

После Нового года также планируется перенос проекта, включая новый на выделенный сервер, что потребуется осуществить разработчику нового проекта.

Конкретика квадратно-кругло:

Новый раздел сайта ЗАПЧАСТИ является продолжением портала аварийных автомобилей AVTOTOTAL.RU. Планируется размещать на отдельном домене AVTOTOTAL, на том же хостинге, что и родовой, а также сохранять общую идею и концепцию дизайна родового сайта. Есть файлы верстки от основного проекта. Новый проект должен абстрагироваться от основного движка и должен быть завязан на собственной системе каталогов и отдельной базе. При этом базы двух сайтов должны быть завязаны друг на друге в по некоторым позициям.

В приложении к проекту прилагается рабочая (еще не окончательная версия концепции)

Приблизительный deadline проекта до 1 мая 2011 года, включая период тестирования и отладки

Обязательные требования:

-Система должна быть доступно написана и не привязана к какому-то либо разработчику, иметь открытый код и правильную логику;

-Разработчик обладает достаточным опытом в программировании каталогов, баз данных и обладает знаниями PHP, javascript, имеет опыт работы с парсингом чужих сайтов и данных каталогов;

-Обязательно наличие в портфолио сайтов по типу интернет-магазинов широкого формата;

-Наличие опыта создания выгрузки информации из базы данных с последующей конвертацией под различные требования, к примеру формат xml на Яндекс авто;

-Обязателен опыт настройки выделенных серверов и переноса крупных проектов с одной площадки на другую без ущерба для бизнеса. За простои продаж ввиду технических неполадок по вине разработчика будут налагаться штрафы, поэтому все действия должны быть четко слажены, оттестированы, проверены и только затем запущены в действие;

-Написание и участие в создании ТЗ, оптимизация потребностей клиента в программном коде

-Будет вестись онлайн отчетность по проведенной работе, интерактивная разработка в которой смогут принимать участие пользователи портала, дабы корректировать будущий сайт под свои нужды;

-Оплата будет по факту сдачи оттестированных блоков в четко оговоренные сроки;

-Опыт работы с автомобильной тематикой будет +;

-Работа команды программистов будет +;

-Креативность и новые идеи будут +.