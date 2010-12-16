Необходимо разработать сайт для поиска работы и размещения вакансий от компаний!! Обязателен опыт в разработке данных проектов!!!!!!! НАПИСАТЬ НА PHP с нуля!ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ! СМОТРЕТЬ САЙТЫ НИЖЕ, ...
Авто портал "под ключ".
В 2010 году был спущен на воду новый амбициозный проект AVTOTOTAL.RU, первоочередной целью которого является создание национальной базы объявлений о продаже аварийных автомобилей по РФ. Здесь пересекаются интересы, как бизнесменов, кто покупает авто для восстановления и перепродажи, так и частных пользователей и организаций.
В 2011 году компания планирует создать аналогичную систему объявлений по бу и неоригинальным запчастям, которая будет тесно пересекаться с уже существующим проектом. Детально можно посмотреть тут: www.avtototal.ru/catalog_...
Основная мысль всего действия примерно такова: "Увидел битую машину в каталоге, подыщи для нее запчасти не отходя от кассы".
После Нового года также планируется перенос проекта, включая новый на выделенный сервер, что потребуется осуществить разработчику нового проекта.
Конкретика квадратно-кругло:
Новый раздел сайта ЗАПЧАСТИ является продолжением портала аварийных автомобилей AVTOTOTAL.RU. Планируется размещать на отдельном домене AVTOTOTAL, на том же хостинге, что и родовой, а также сохранять общую идею и концепцию дизайна родового сайта. Есть файлы верстки от основного проекта. Новый проект должен абстрагироваться от основного движка и должен быть завязан на собственной системе каталогов и отдельной базе. При этом базы двух сайтов должны быть завязаны друг на друге в по некоторым позициям.
В приложении к проекту прилагается рабочая (еще не окончательная версия концепции)
Приблизительный deadline проекта до 1 мая 2011 года, включая период тестирования и отладки
Обязательные требования:
-Система должна быть доступно написана и не привязана к какому-то либо разработчику, иметь открытый код и правильную логику;
-Разработчик обладает достаточным опытом в программировании каталогов, баз данных и обладает знаниями PHP, javascript, имеет опыт работы с парсингом чужих сайтов и данных каталогов;
-Обязательно наличие в портфолио сайтов по типу интернет-магазинов широкого формата;
-Наличие опыта создания выгрузки информации из базы данных с последующей конвертацией под различные требования, к примеру формат xml на Яндекс авто;
-Обязателен опыт настройки выделенных серверов и переноса крупных проектов с одной площадки на другую без ущерба для бизнеса. За простои продаж ввиду технических неполадок по вине разработчика будут налагаться штрафы, поэтому все действия должны быть четко слажены, оттестированы, проверены и только затем запущены в действие;
-Написание и участие в создании ТЗ, оптимизация потребностей клиента в программном коде
-Будет вестись онлайн отчетность по проведенной работе, интерактивная разработка в которой смогут принимать участие пользователи портала, дабы корректировать будущий сайт под свои нужды;
-Оплата будет по факту сдачи оттестированных блоков в четко оговоренные сроки;
-Опыт работы с автомобильной тематикой будет +;
-Работа команды программистов будет +;
-Креативность и новые идеи будут +.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработка сайта турфирмы с дальнейшей поддержкой ,заполнением и SEO оптимизацией большая просьба в личку не писать свяжусь с исполнителем лично отписываться в проекте ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1073
- Полная локализация двух сайтов d_______18.com (15 дней) и d_________de.com (5 дней) с переносом на CMS исполнителя. Функционал нужно сохранить полностью, за исключением: How to buy"? Locate ...Завершен14 лет назад
Доброго времени суток, необходимо одеть дизайн на магазин. С вас дизайн и верстка...Завершен14 лет назад
1. Разработать партнерскую программу для интернет-магазина (ориентир – www.sotmarket.ru) a. Интернет-магазин на shop-script от webasyst 2. Разместить товары в соцсетях «Вконтакте» и «Facebook» a. http://blog.webasyst.ru/shop-script-social-networks-1c-update/ 3. Сделать ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется сделать два сайта про незамерзающую жидкость. оптовые продажи разливается в пятилитровые канистры голубая жидкость такая. она для стёкол машин если кто не знает. сайты должны быть уровня и качества как nezamerzla . ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать сайт на тему: Защита прав потребителей. Примерный дизайн(структура) сайта: http://www.edemmed.ru/ Надо сделать дизайн сайта, верстку сайта (кроссбраузерная, без ошибок, с учетом поисковой оптимизации), Установка системы управления сайтом (CMS)(чтобы самим ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $3000
Небходимо создать интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Сайт нужен креативный. Красивый. Легкий в пользовании.Завершен14 лет назад
- $1000
Требуется разработать под ключ сайт, предлагающий услугу "ковер-портрет на заказ". Ключевой (не весь! есть еще стандартный) функционал: 1. Модуль "Фотогалерея с обработчиком изображений". 2. Видеогалерея. 3. Модуль обработки заказов с интеграцией ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
День добрый. Вопрос о сайте компании стал актуальным) Требуется создать сайт-визитку организации (сеть АЗС,ГАЗС и т.д.) Дизайн + верстка. Сайт нужен на HTML. Жду предложения) Бюджет обсудим) ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад