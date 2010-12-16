Создание сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок334 просмотра

Требуется разработка сайта турфирмы с дальнейшей поддержкой ,заполнением и SEO оптимизацией

большая просьба в личку не писать свяжусь с исполнителем лично отписываться в проекте и указывать стоимость и сроки за этапа разработки

1 создание красивого дизайна цена-сроки

2.создание сайта с ориентировочно схожим функционалом (ultra-all-inclusive(.)ru ) цена-сроки

2. Забивание контента цена от 100 стр с seo оптимизацией и без нее цена-сроки

3.копирайтинг уникальных статей от 10 цена-сроки

4 возможно дальнейшее продвижение

От вас жду конкретных предложений Joomla CMS или посоветуете, свою укажите в чем преимущества

Желательно хотелось работать с одним исполнителем (предпочтительно), со всеми предоставляем услугами, но рассмотрю предложение по отдельности проект ориентировачно запуск проекта 2011 .

Joomla
14 лет назад
marytan
Мария 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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