Доброго дня коллеги! Требуется создать сайт по вывозу мусора.... Надо сделать дизайн сайта, верстку сайта (кроссбраузерная, без ошибок, с учетом поисковой оптимизации), + натянуть все это на движок например.. Joomla ...
Требуется простой сайт партнерка
Требуется сайт партнерка (для получения заявок с веб формы), дизайн не нужен, можно переделать любой из публичных скриптов, главное, личный кабинет, учет заявок с веб формы и присвоение им статуса проверен, не проверен, каждому веб мастеру свой ID, установка и расчет выплат (привязывать веб кошелек не нужно все должно быть просто) по ID, генерация и привязка веб формы к индивидуальному ID веб мастера
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