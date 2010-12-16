Требуется простой сайт партнерка

Требуется сайт партнерка (для получения заявок с веб формы), дизайн не нужен, можно переделать любой из публичных скриптов, главное, личный кабинет, учет заявок с веб формы и присвоение им статуса проверен, не проверен, каждому веб мастеру свой ID, установка и расчет выплат (привязывать веб кошелек не нужно все должно быть просто) по ID, генерация и привязка веб формы к индивидуальному ID веб мастера