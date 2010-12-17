Создание сайта фотографа (с элементами JS)

Во вложении Техническое задание на разработку сайта. Указывайте за сколько по времени и по деньгам готовы выполнить заказ.

Есть приложение со скриншотами сайтов, на которых нравятся некоторые элементы управления и дизайн, но размеры архива более 2 МБ и его не удается прикрепить...