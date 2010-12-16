Сайт подбора запчастей Fiat

В 2010 году был спущен на воду новый амбициозный проект AVTOTOTAL.RU, первоочередной целью которого является создание национальной базы объявлений о продаже аварийных автомобилей по РФ. Здесь пересекаются интересы, как бизнесменов, кто покупает авто для восстановления ...