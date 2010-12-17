Требуеться создание сайта социальных закладок наподобие http://bobrdobr.ru/ Полностью под ключ с оригинальным дизайном
Интернет магазин автозапчастей
Очень срочно нужно сделать интернет магазин автозапчастей, желательно на самописном движке. Подробности при общении.
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