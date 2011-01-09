Есть приблизительный дизайн. Необходимо сделать похожий либо дорабоать этот. и вывесить сайт на modx. С modx не работал, также с исполнителя урок как работать с этой кмской для наполнения сайта информацией.
Зеркало\аналог сайта megashara.com (dragme.tv)
Добрый день уважаемые веб студии и фрилансеры, мне бы хотелось приобрести полностью настроенный, готовый к работе и заполнению сайт-зеркало megashara.com (дизайн и функционал, можно без наполнения)
При подаче заявки в тендер пишите пожалуйста полный функционал (цмс, хостинг, возможности и тд..) которым будет обладать сайт, цену и сроки.
Готов обсудить с вами условия создания в личных сообщениях.
Оплата WebMoney и Yandex деньги.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Спицифика: основной целью интернет магазина является привлечение клиентов, описание возможностей танцевальных ковриков, ну естественно продажа и реклама танцевальных ковриков. На момент разработки ассортимент товаров аналогичен - http://www.komilfo-store.ru/. Как примерный результат можно ориентироваться на - ...Завершен14 лет назад
- $200
Очень срочно нужно сделать интернет магазин автозапчастей, желательно на самописном движке. Подробности при общении.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуеться создание сайта социальных закладок наподобие http://bobrdobr.ru/ Полностью под ключ с оригинальным дизайномСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создать портал по теме бизнес Господа ВНИМАТЕЛЬНО читайте Т.З. прежде чем вносить свое предложение!Закрыт14 лет назад
Во вложении Техническое задание на разработку сайта. Указывайте за сколько по времени и по деньгам готовы выполнить заказ. Есть приложение со скриншотами сайтов, на которых нравятся некоторые элементы управления и дизайн, но ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
Онлайн-каталог на запчасти к италомобилям Fiat, с возможностью идентификации по vin, графика, цены и т.д. Вот программа на сонове какой нужно сделать ePer http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=476Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Требуется сайт партнерка (для получения заявок с веб формы), дизайн не нужен, можно переделать любой из публичных скриптов, главное, личный кабинет, учет заявок с веб формы и присвоение им статуса проверен, не проверен, каждому ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание интернет магазина. Основная задача синхронизация с 1с (товары, остатки, описание, цены - это основное, заказы и списание - это дополнительно если получиться корректно). Платформа: на выбор исполнителя, я склоняюсь к asp.net, также ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Доброго дня коллеги! Требуется создать сайт по вывозу мусора.... Надо сделать дизайн сайта, верстку сайта (кроссбраузерная, без ошибок, с учетом поисковой оптимизации), + натянуть все это на движок например.. Joomla ...Закрыт14 лет назад