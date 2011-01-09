Зеркало\аналог сайта megashara.com (dragme.tv)

Добрый день уважаемые веб студии и фрилансеры, мне бы хотелось приобрести полностью настроенный, готовый к работе и заполнению сайт-зеркало megashara.com (дизайн и функционал, можно без наполнения)

При подаче заявки в тендер пишите пожалуйста полный функционал (цмс, хостинг, возможности и тд..) которым будет обладать сайт, цену и сроки.

Готов обсудить с вами условия создания в личных сообщениях.

Оплата WebMoney и Yandex деньги.

Спасибо.