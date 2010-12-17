Дизайн есть.

Интересует стоимость и сроки (точная стоимость, средняя стоимость, диапазон мин/макс) за следующую работу: верстка, установка cms, настройка, подбор доменного имени и его регистрация, установка сайта на хостинг, админка т.е. сайт под ключ БЕЗ дизайна.

отдельно интересует стоимость с наполнением контентом, с последующей поддержкой сайта.

интересуют как интернет-магазины, так и обычные сайты.

не нужно писать одну цену, я описал несколько вариантов.

не нужно задавать вопросы, всю инфу я выложил здесь. если уж совсем не можете определится со стоимостью и сроками, даже примерными, то не пишите.

не нужно просить посмотреть дизайн, все равно не получите ничего

не нужно писать о невозможности назвать стоимость, не можете назвать - просто не пишите ничего =)