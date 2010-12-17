Создать аналог: WMcasher.ru

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок402 просмотра

Ищем фрилансера или студию который(ая) работала и не однократно с сервисом WMcasher.ru, знает его функционал и который(ая) сможет реализовать полный аналог, единственное, что данный сервис работает только по Вводу/Выводу и обмену WebMoney, а нужно будет сделать возможность Выводить/Вводить и обменивать друг на друга следующие валюты: Яндекс.Деньги, PayPal, RBK Money, MoneyMail.

Оставляйте предложения в которых описывайте, как вы видите реализацию проекту, а так же примерные сроки и цену.

P.S. ПРЕДЛОЖЕНИЯ типа, Сделаю, +, Выполню, Не проблема, реализуем проект и т.п. НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ, сразу ОТКЛОНЯЕМ!

14 лет назад
promoart
Промо 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

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