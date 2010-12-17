Магазин работ

Страницы

1) О сервисе

2) Контакты

3) Личный кабинет

4) Работы

а) Разделы

5) Реклама

1) О Сервисе

Будет полная информаци о нашем сервисе, информация может быть, как текстовая так и графическая

2) Контакты

На данной странице будет располагаться форма обратной связи, и написаны контакты сервиса

3) Личный кабинет

- Покупатель. У покупателя будет возможность просматривать историю покупак, пополнять счет, оплачивать покупки, добавлять в корзину связываться через ЛС с продавцом

- Продавец. Выставлять на продажу работы. Выводить средства, просматривать продажу своих товаров(какой товар, кому, дату, кол-во), связываться через ЛС с покупателем.

4) Работы

Выставленные на продажу Продавцом работы разных категорий.

а) Разделы:

Макеты сайтов

Иллюстрации

3D-модели

Логотипы

Фотография

Существующие сайты

Полиграфия

Иконки

Системы управления сайтом

Баннеры

Флэш

Софт

и т.д.

5) Реклама

Будет размещена информаци, как разместить рекламу на сайте.