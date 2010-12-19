Создать сайт для ритуальной службы.

Ищем фрилансера или студию который(ая) работала и не однократно с сервисом WMcasher.ru, знает его функционал и который(ая) сможет реализовать полный аналог, единственное, что данный сервис работает только по Вводу/Выводу и обмену WebMoney, а нужно будет ...