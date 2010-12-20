Нужен Интернет магазин - желательно на UMI.CMS с интеграцией с 1с - прием заявок с сайта возможность оформления заказа без регистрации ( максимально упрощенная), но с указанием минимальной информации ...
Переделать шаблон DLE
Имеется два шаблона которые необходимо объединить в один:
Изменить вывод новостей,
Изменить добавление новостей ( упростить ввод + автопроверка на дубликаты и добавленные ссылки для скачивания)
Топ новостей по скачиванию, по числу голосов,
Подправить дизайн.
Заявки фрилансеров
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