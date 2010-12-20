Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...
Каталог интернет-магазинов
Создать каталог интернет-магазинов на базе существующих систем.
Каталог должен содержать все возможности для предоставления интернет-магазинам услуг по продвижению их продукции.
Рассмотрим различные варианты и предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Всем Привет! Требуется создать простой сайт для обмен пункта. Подробное Тз вышлю выбранному исполнителю. Бюджет до 500 $ . Обязательно исполнитель должен БЫТЬ С ХАРЬКОВА !!!!!!!!!!!! Оставляйте заявки ( в заявке ...Завершен14 лет назад
Тз, еще будет дописываться, но в деталях, глобально оно будет таким как в приложении, также в придожении пример экселя какой будет парситься. Тут http://vintage.com.ua/site/agro/proto/ стартовый прототип тоже будет на днях полностью законченСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется два шаблона которые необходимо объединить в один: Изменить вывод новостей, Изменить добавление новостей ( упростить ввод + автопроверка на дубликаты и добавленные ссылки для скачивания) Топ новостей по скачиванию, по ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен Интернет магазин - желательно на UMI.CMS с интеграцией с 1с - прием заявок с сайта возможность оформления заказа без регистрации ( максимально упрощенная), но с указанием минимальной информации ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Создать сайт для ритуальной службы. Сайт должен содержать статьи, каталог с описаниями товаров, контактную информация, информация для авторизированных пользователей, не сложная админ часть, справочную информацию, все детально и красиво. Только Москва.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн есть. Интересует стоимость и сроки (точная стоимость, средняя стоимость, диапазон мин/макс) за следующую работу: верстка, установка cms, настройка, подбор доменного имени и его регистрация, установка сайта на хостинг, админка т.е. сайт под ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Создание сайта на WordPressЗакрыт14 лет назад
- $500
Страницы 1) О сервисе 2) Контакты 3) Личный кабинет 4) Работы а) Разделы 5) Реклама 1) О Сервисе Будет полная информаци о нашем сервисе, информация ...Закрыт14 лет назад
- $2500
Ищем фрилансера или студию который(ая) работала и не однократно с сервисом WMcasher.ru, знает его функционал и который(ая) сможет реализовать полный аналог, единственное, что данный сервис работает только по Вводу/Выводу и обмену WebMoney, а нужно будет ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад