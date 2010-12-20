Требуется создание женской социальной сети на основе женского портала Podrugi.by. На портале установлен форум IPB надо использовать его базу данных для подключения к социальной сети уже зарегистрированных пользователей и чтобы таким образом все системы работали вместе, т.е. зарегистрированный на форуме автоматически мог войти в соцсеть и наоборот.

Присылайте образцы работ если есть, сроки и суммы реализации проекта.