Создание женской социальной сети

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Закрыт4 заявки186 просмотров

Требуется создание женской социальной сети на основе женского портала Podrugi.by. На портале установлен форум IPB надо использовать его базу данных для подключения к социальной сети уже зарегистрированных пользователей и чтобы таким образом все системы работали вместе, т.е. зарегистрированный на форуме автоматически мог войти в соцсеть и наоборот.

Присылайте образцы работ если есть, сроки и суммы реализации проекта.

14 лет назад
tecra
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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