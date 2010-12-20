Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...
Создание сайта визитки - строительство
Здравствуйте.
Нужно создать сайт-визитку.
Детальное ТЗ в процессе.
Дизайн с грамотным расставленным акцентов: строгий, светлые тона, на главной странице выделить услуги компании, реализованные проекты. Стиль дизайна который нужен (просто и профессионально + юзабильно):
http://s57.radikal.ru/i157/1012/fd/6d836dc82559.jpg
http://i069.radikal.ru/1012/20/425df1e1f1c7.jpg (этот больше всего нравится).
Структура сайта:
Главная:
- о компании: про нас (текст + фото), лицензии (сканы документов при нажатии открывается доп. окно не переходя на другую страницу) , новости (без разделов, сплошным списком с кратким инфо, превью и кнопкой "далее"), наши публикации (работает по принципу новостей - список, краткое описание, превью).
- наши услуги (список услуг с переходом на страницу с ее описанием).
- наши проекты (список с превью реализованных проектов. При клике на проект открывается его описание).
- Партнеры компани (список с превью и кратким описанием).
- Клиенты компании (списком).
- Контакты.
- поиск по сайту, карта сайта, правила пользования сайтом (просто текст).
От Вас необходимо:
1. Примеры работ.
2. Стоимость.
3. Сроки + контакты.
Заявки фрилансеров
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