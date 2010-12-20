Создание сайта визитки - строительство

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок489 просмотров

Здравствуйте.

Нужно создать сайт-визитку.

Детальное ТЗ в процессе.

Дизайн с грамотным расставленным акцентов: строгий, светлые тона, на главной странице выделить услуги компании, реализованные проекты. Стиль дизайна который нужен (просто и профессионально + юзабильно):

http://s57.radikal.ru/i157/1012/fd/6d836dc82559.jpg

http://i069.radikal.ru/1012/20/425df1e1f1c7.jpg (этот больше всего нравится).

Структура сайта:

Главная:

- о компании: про нас (текст + фото), лицензии (сканы документов при нажатии открывается доп. окно не переходя на другую страницу) , новости (без разделов, сплошным списком с кратким инфо, превью и кнопкой "далее"), наши публикации (работает по принципу новостей - список, краткое описание, превью).

- наши услуги (список услуг с переходом на страницу с ее описанием).

- наши проекты (список с превью реализованных проектов. При клике на проект открывается его описание).

- Партнеры компани (список с превью и кратким описанием).

- Клиенты компании (списком).

- Контакты.

- поиск по сайту, карта сайта, правила пользования сайтом (просто текст).

От Вас необходимо:

1. Примеры работ.

2. Стоимость.

3. Сроки + контакты.

14 лет назад
TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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