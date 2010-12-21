1 Необходимо создать сайт "под ключ" для детской танцевальной студии 2 Необходимо приобрести домен сроком на год (оплачивается заказчиком) 3 Необходимо оплатить хостинг сроком на год (оплачивается заказчиком) 4 Необходимо провести переговоры ...
Создать сайт визитку под ключ.
Требуется создать сайт визитку под ключ. 10-15 страниц.
Оплата наличными в СПб.
Заявки фрилансеров
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