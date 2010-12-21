Создать сайт для детской танцевальной студии

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Закрыт22 заявки278 просмотров

1 Необходимо создать сайт "под ключ" для детской танцевальной студии

2 Необходимо приобрести домен сроком на год (оплачивается заказчиком)

3 Необходимо оплатить хостинг сроком на год (оплачивается заказчиком)

4 Необходимо провести переговоры с заказчиком, руководитель танцевальной студии.

5 Необходимо создать что то подобное galladance.com

6 На сайте будут размещаться новости, видео и фото с выступлений, данная информация будет постоянно обновляться, поэтому при успешной реализации проекта сотрудничество по поддержке сайта будет продолжино.

7 На данный момент ни текстов для наполнения ни фотографий студии нет, сайта так же у студии небыло.

8 В процессе создания необходимо будет ставить понятные задачи для руководителя студии по сбору материалов и текстов для наполнения сайта.

9 Сайт будет содержать 5-7 страниц.

10 Придется общаться не только по почте, но и возможно по телефону, поэтому фрилансер ищется из Москвы.

11 Возможно необходимо будет провести 1-2 встречи.

12 Варианты оплаты так же возможны как наличными так и безналичными платежами.

13 Скажу сразу, что общаться с заказчиками придется часто и плотно, тк материалов нет и опыта участия в создании сайтов тоже нет, так что вариант, быстро получили название разделов с информацией скопировали ее в шаблон и выложили скорее всего не пройдет.

Задавайте вопросы и предлагайте свои услуги желательно с указанием стоимости работ.

14 лет назад
yursio
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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